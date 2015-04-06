Таймер обратного отсчета

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Для магазина на Opencart 2.0 нужен обратный отсчета до определенного события, не путать с акциями на товары.

Вывод на главной странице таймера и названия события.

Например: До нового года осталось - 269 дней

Opencart
10 лет назад
scm3m
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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