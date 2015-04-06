Скрипт WEBMONEY на PHP ( описание работы скрипта http://goo.gl/eBrjGv ) Ссылку на скачивание самого скрипта предоставлю. ВОПРОС РЕШЕН! =========================================
Таймер обратного отсчета
Для магазина на Opencart 2.0 нужен обратный отсчета до определенного события, не путать с акциями на товары.
Вывод на главной странице таймера и названия события.
Например: До нового года осталось - 269 дней
Заявки фрилансеров
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