Надо сделать форму через компонент RSFOrm joomla 3 идентично примеру
Для магазина модуль, opencart
Здравствуйте.
Для интернет-магазина на opencart 1.5.6 надо написать модуль выборки товаров.
В магазине порядка 2000 товаров с опциями. Нужен модуль для быстрого подбора товара по этим опциям.
ajax вывод товаров, подбор товаров по нескольким опциям, поиск сразу во всех категориях.
Нужен человек, который сможет сделать такой модуль.
Есть еще несколько задач по сайту.
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