Сделать страничку с проверкой

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Завершен4 заявки150 просмотров

Добрый день.

Мне нужно сделать одну страничку, на которой люди будут вводить в поле (инпут) код, нажимать кнопку ПРОВЕРИТЬ и будет проверяться правильность введенного кода. Если ОК, то выводится некий текст, если ошибка, то другой текст. Таких инпутов на странице будет 10 штук. Каждый инпут обрамлён своим текстом, типа, заданий.

Страничка НЕ привязана к авторизации.

Нужно сделать антибрут, что бы подбором нельзя было подобрать код - скажем, вводить данные можно раз в 5 секунд на сессию.

Хочу, что бы настройки файла (коды и выводимые данные) были внутри его самого.

10 лет назад
KegP
46 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$12
1 день
Всё сделано даже раньше поставленного срока. Большое спасибо!
Очень доволен сотрудничеством. Работа была быстро оплачена.

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cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад