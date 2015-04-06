Сделать страничку с проверкой

Добрый день.

Мне нужно сделать одну страничку, на которой люди будут вводить в поле (инпут) код, нажимать кнопку ПРОВЕРИТЬ и будет проверяться правильность введенного кода. Если ОК, то выводится некий текст, если ошибка, то другой текст. Таких инпутов на странице будет 10 штук. Каждый инпут обрамлён своим текстом, типа, заданий.

Страничка НЕ привязана к авторизации.

Нужно сделать антибрут, что бы подбором нельзя было подобрать код - скажем, вводить данные можно раз в 5 секунд на сессию.

Хочу, что бы настройки файла (коды и выводимые данные) были внутри его самого.