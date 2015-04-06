Веб-приложение – Торговая площадка для handmade

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Описание проекта в документе

https://docs.google.com/document/d/13IUZmN_MrNgkEJrVBdp1_7uV2omjnG9qBv_PnBx61aM/edit

Нужно только программирование, сверстанный макет будет предоставлен.

Предпочитаемые технология: Python(Flask/Django), PostgreSql

Жду Ваших предложения и Ваши оценки по бюджету.

DjangoFlaskPostgreSQLPython
10 лет назад
devdemi
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров