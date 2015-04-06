Синхронизация каталога интернет магазина (есть пример)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

www.oasiscatalog.com – сайт донор...

www.eps-oasis.ru – сайт куда будет загружаться каталог с описанием и ценами.

Пример экспорта и т.з. в приложении.

По стоимости - пишите вашу цену!

10 лет назад
vadimzak
Вадим 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров