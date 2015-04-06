Верстка+Программинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок212 просмотров

Добрый день!

Нужен сайт по функционалу похожий на этот http://www.salvagniarchitetti.net/

Движок на ваш выбор.

Макет нашего варианта во вложении.

Соответственно нужна верстка и программинг.

Подробное тз обсудим в личке .

Указывайте пожалуйста цены и сроки.

Спасибо!

10 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров