Доработки по Bitrix

Добрый день, нужен спец по Bitrix. Сайт, магазин, нуждается в доработках.

1. Вывод цен на сайте (на каждый товар)

2. Перерасчет цен на сайте с Евро в рубль

3. Привязать цены к курсу cbr.ru и сделать так что бы цены меняли в зависимости от курса.

Что необходимо от нас? цена работ и сроки по каждому из этапов