www.oasiscatalog.com – сайт донор... www.eps-oasis.ru – сайт куда будет загружаться каталог с описанием и ценами. Пример экспорта и т.з. в приложении. По стоимости - пишите вашу цену!
Доработки по Bitrix
Добрый день, нужен спец по Bitrix. Сайт, магазин, нуждается в доработках.
1. Вывод цен на сайте (на каждый товар)
2. Перерасчет цен на сайте с Евро в рубль
3. Привязать цены к курсу cbr.ru и сделать так что бы цены меняли в зависимости от курса.
Что необходимо от нас? цена работ и сроки по каждому из этапов
Заявки фрилансеров
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