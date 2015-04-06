Необходима доработка Web Based приложения на PHP Framework Laravel исполнитель должен иметь частый онлайн и большой опыт работы в разработке приложений на данной платформе. Исполнитель обязан иметь портфолио и опыт работы ...
Разработка парсера Mail.ru
Парсингу подлежат поля: Фамилия, Имя, дата рождения, ссылка на источник (страница соц. сети например), и контакты какие есть.
Программу желательно выполнить скриптом, то есть она будет использоваться не только на win но и на linux.
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