Разработка парсера Mail.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки146 просмотров

Парсингу подлежат поля: Фамилия, Имя, дата рождения, ссылка на источник (страница соц. сети например), и контакты какие есть.

Программу желательно выполнить скриптом, то есть она будет использоваться не только на win но и на linux.

Linux
10 лет назад
natalika-2015
Наталья 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров