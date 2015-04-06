Symfony PHP-программист для разработки сложного проекта

Для разработки корпоративной системы обучения требуется back-end программист, хорошо знакомый с фреймворком Symfony. Ориентировочная загрузка – 3 месяца на двоих (вы будете вторым). Работа в гите через мерж-реквесты. Оплата в конце каждой недели.

Приложите, пожалуйста, ссылки на наиболее интересные свои проекты и укажите сколько часов в неделю вы готовы уделять проекту на почту job [a] me-interactive.net.

Студии, софтверные компании и прочие менеджеры – прошу не беспокоить.