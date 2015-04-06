Здравствуйте, нужно сделать каталог программ на основе партнерской программы магазина программного обеспечения. Дается xml-файл с программным обеспечением, загружается в базу с помощью скрипта, настраивается автоматическое обновление (есть инструкции в приложенных файлах и сам xml). ...
Перенос сайта
Необходимо перенести сайт с готовым наполнением с бесплатной площадки WIX на зарегистрированный сайт.
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