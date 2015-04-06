Перенос сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок212 просмотров

Необходимо перенести сайт с готовым наполнением с бесплатной площадки WIX на зарегистрированный сайт.

Wix
10 лет назад
Azimut2015
Екатерина 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад