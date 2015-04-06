Настроить форму обратной связи.

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Завершен2 заявки172 просмотра

Срочно!!!

Необходимо настроить форму обратной связи на сайте, желательно php или python.

Показать и рассказать в чем были ошибки в данной форме.

Желательно подробный рассказ про подключение формы, чтобы мы сами смогли потом данную форму внедрять на другие сайты.

PHPPython
10 лет назад
Webpront
Илья 
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо Дмитрию за быстроту и качество проделанной работы! Всем советую! Сделали за пару часов, все разъяснил и показал!
Всё гут

Заявки фрилансеров

S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад