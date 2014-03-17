S1ash

Дмитрий S1ash

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Настройка asterisk, пишу на php

асечка три девять пять три девять ноль

skype s1ashka

tel (931)303-28-00

PHP
Отзывы заказчиков
nardinvn
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
9 баллов
8 лет назад
Интеграция интернет-эквайринга с движком WebAsyst
Рекомендую
Всё гут
Ответный отзыв
tendent
Денис 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
8 баллов
9 лет назад
Апдейт и возможно оптимизация скрипта PHP4/PHP5
С Дмитрием работать можно!
Всё гут
Ответный отзыв
Webpront
Илья 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Настроить форму обратной связи.
Спасибо Дмитрию за быстроту и качество проделанной работы! Всем советую! Сделали за пару часов, все разъяснил и показал!
Всё гут
Ответный отзыв
Ginza9
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Проблемы с отправкой почты
Дмитрий разбирается не только в администрировании серверов, но и в ПО, написанным на PHP. Приятный в общении человек. Разобрался в проблеме быстро и устранил ее.
Все гут. Рекомендую
Ответный отзыв
lockstock88
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$130
0 баллов
11 лет назад
Астериск и самба
Делал дольше, чем планировалось. Не довел работу до конца: samba сервер работает, но бэкап данных не настроен (с одного диска на другой каждый день вечером), также отсутствует доступ к сетевой корзине.
Веб-программирование
20 отзывов
$5/час
от $5от 5 часов
нет рейтинга
Системное администрирование
2 отзыва(-1)
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга