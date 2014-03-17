Настройка asterisk, пишу на php
асечка три девять пять три девять ноль
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Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
8 лет назад
$15
8 баллов
9 лет назад
С Дмитрием работать можно!
$10
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Дмитрию за быстроту и качество проделанной работы! Всем советую! Сделали за пару часов, все разъяснил и показал!
$5
10 баллов
10 лет назад
Дмитрий разбирается не только в администрировании серверов, но и в ПО, написанным на PHP. Приятный в общении человек. Разобрался в проблеме быстро и устранил ее.
Ответный отзыв
Все гут. Рекомендую
$130
0 баллов
11 лет назад
Делал дольше, чем планировалось. Не довел работу до конца: samba сервер работает, но бэкап данных не настроен (с одного диска на другой каждый день вечером), также отсутствует доступ к сетевой корзине.
Веб-программирование
20 отзывов
$5/час
от $5от 5 часов
нет рейтинга
Системное администрирование
2 отзыва(-1)
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга