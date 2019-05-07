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Отзывы заказчиков
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10 баллов
9 месяцев назад
Советую к сотрудничеству
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Арбитраж закрывал БС
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10 баллов
10 месяцев назад
$5
10 баллов
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Работу сделал быстро и качественно, рекомендую.
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всё ок. Быстро. Четко. Рекомендую!
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10 баллов
3 года назад
Всё хорошо, вопросов нет, четко.
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Всё ок. Чёткое задание. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена в меру качественно и быстро. Обязательно обращусь ещё, если потребуется помощь с математическими задачами.
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Всё ок. Обращайтесь.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
6 отзывов
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Наполнение сайтов
2 отзыва
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Нейминг и Слоганы
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