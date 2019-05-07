toss89

Анатолий toss89

 
34 годаУкраина/Винница
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Рискни стать умным! А мы поможем!

Написание работ для студентов недорого и срочно: практика, курсовая (курсач), дипломная, решение задач, автореферат, научная статья, перевод и просто поиск ответов на вопросы (тесты, экзамены).

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$10
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Отзывы заказчиков
SimonYauz
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
$5
10 баллов
9 месяцев назад
Выполнить 4 задачи по бухгалтерскому учёту
Советую к сотрудничеству
Арбитраж закрывал БС
Ответный отзыв
Sergey98g
Сергей 
25 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
10 месяцев назад
Сделать контрольную работу по бухгалтерскому учету.
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Ответный отзыв
alex1O2
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
2 года назад
Контрольная по философии
Работу сделал быстро и качественно, рекомендую.
всё ок. Быстро. Четко. Рекомендую!
Ответный отзыв
dxdt
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Раскрутить канал в Telegram
Всё хорошо, вопросов нет, четко.
Всё ок. Чёткое задание. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
guest_15440311919764
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Лабораторная работа по предмету Численные методы.
Работа выполнена в меру качественно и быстро. Обязательно обращусь ещё, если потребуется помощь с математическими задачами.
Всё ок. Обращайтесь.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
6 отзывов
$1/час
от $15от 1 дня
#45
Наполнение сайтов
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 часа
#195
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
#282