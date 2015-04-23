Апдейт и возможно оптимизация скрипта PHP4/PHP5

$15
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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки126 просмотров

Перенос сайта с хостинга PHP/4.3.10 на хостинг PHP/5.3.28–1~dotdeb.0 выявил несколько неработающих скриптов из-за неправильного назначения переменных.

Сайты простые. Кода немного, но он кривой.

Необходимо поправить оперативно. До завтрашнего обеда максимум.

PHP
10 лет назад
tendent
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$15
1 день
С Дмитрием работать можно!
Всё гут

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S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад