Joomla 2.5 Починить парсер погоды

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки139 просмотров

Сайт на Joomla 2.5

На сайте есть страница с функционалом парсера погоды. Нужно его отремонтировать и усовершенствовать.

После этого включить на сайте Joomla 3

Joomla
10 лет назад
student2015
Антон 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

antogon1024
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$20
1 день
Понравилось работать с Сергеем, качественно исполнил все пожелания, всегда на связи. Рекомендую как грамотного специалиста
Отличный заказчик, приятно работать, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

antogon1024
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад