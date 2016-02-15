antogon1024

Сергей antogon1024

 
53 годаКазахстан/Рудный
11 лет на фриланс-бирже
Был
17 дней назад

Ключевые навыки:

php, oop, паттерны, mysql

yii

joomla, wordpress, smarty

jQuery, JavaScript, ajax

html, css

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSJoomlajQueryAjaxYii
недостаточно оценок
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$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
ap1
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Доработки по проекту
Ответственный и профессиональный исполнитель. Выполнил заказ качественно и вовремя - только хорошие впечатления о сотрудничестве. Продолжаем работать.
Отличный заказчик. Понятное и развернутое задание. Оплата без задержек. Все хорошо. Рекомендую!
Ответный отзыв
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$210
10 баллов
7 лет назад
Функционал заявок на мультивендорной площадке
Хорошая работа, продолжаем сотрудничество.
Ответственный заказчик. Все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Переезд интернет-магазина с конструктора megagroup на движок CSCART
Очередная качественная работа от Сергея, продолжаем сотрудничество. Рекомендую.
Все на высшем уровне. Рекомендую Антона как отличного заказчика.
Ответный отзыв
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Оптимизация скрипта прогноза погоды
Как обычно качественная работа в установленные сроки. Продолжаем сотрудничество с Сергеем. Рекомендую как грамотного специалиста.
Все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Доработка главного меню сайта joomla 3.5
Профессионально исполненная работа. Продолжаем сотрудничество.
Все отлично. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
10 отзывов
от $5
от 1 дня
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