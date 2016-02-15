Сергей antogon1024antogon1024
53 годаКазахстан/Рудный
11 лет на фриланс-бирже
Был
17 дней назад
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Дисконт-туры224 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Ответственный и профессиональный исполнитель. Выполнил заказ качественно и вовремя - только хорошие впечатления о сотрудничестве. Продолжаем работать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Понятное и развернутое задание. Оплата без задержек. Все хорошо. Рекомендую!
$210
10 баллов
7 лет назад
Хорошая работа, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Все отлично. Рекомендую.
$100
10 баллов
8 лет назад
Очередная качественная работа от Сергея, продолжаем сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все на высшем уровне. Рекомендую Антона как отличного заказчика.
$150
10 баллов
8 лет назад
Как обычно качественная работа в установленные сроки. Продолжаем сотрудничество с Сергеем. Рекомендую как грамотного специалиста.
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую!
$100
10 баллов
8 лет назад
Профессионально исполненная работа. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Все отлично. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Веб-программирование
10 отзывов
от $5
от 1 дня
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