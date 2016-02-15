Доработка главного меню сайта joomla 3.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки131 просмотр

Необходимо сделать следующее:

  • Добавить пункт меню "еще" в котором будут собираться пункты меню которые не вмещаются в основном меню
  • Вывести информацию в сплывающем окне по событиям сайта
  • Вывести информацию в сплывающем окне по прогнозу погоды
  • Вывести информацию в сплывающем окне по курсам валют
  • Вывести информацию в сплывающем окне по конкурсам
  • Объединить модули в один главный модуль панели управления
  • Сделать плавающую позицию
  • Настроить авторизацию через соц.сети
  • Перенести функционал авторизации со старого сайта
Joomla
9 лет назад
student2015
Антон 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

antogon1024
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$100
30 дней
Профессионально исполненная работа. Продолжаем сотрудничество.
Все отлично. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

antogon1024
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад