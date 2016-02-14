Апи для всех параметров сервера

Требуется написать апи через которое будет передаваться и выводиться на сайте все параметры сервера онлайн.

к примеру системная очередь, нагрузка по винта, процессора и.п.р.

Минимум:

1- нагрузка по винтам в процентах как в atop

2- нагрзка на проц в % В htop указывается зеленым и красным цветом что это значит?

3- системную очередь на системном винте из htop

4- фал подкачки

5- оперативная память всего доступно, тут хотелось бы узнать подробно что можно по ней выдать

6- как в хтоп tasks и рининг

что еще посоветуешь из основных параметров?

7- в df место во по винтам - нужно текстовое поле напротив винтов чтобы

для себя сделать пометку что это за винт с название "ad"

Скажи можно сервером по апи как то отслеживать соединения их активность?

1 запрос одно получение данных, запись в базу стороннего сервера. Вывод на веб страницу из базы, а не онлайн апи.

Удаление старых данных из базы к примеру через 6 месяцев.