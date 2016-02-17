Поставить на мой хостинг форум IPboard и настроить его.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка120 просмотров

Привет.

Хотелось бы 5 действий -

1. Поставить на мой хостинг форум IPboard.

2. Настроить оформление (скин) по образцу.

3. Сделать русификацию и структуру форумов.

4. Убрать лишние блоки. Настроить статистику форумов. 

5. Сделать трёх модераторов. 

Жду ваших предложений, но мой бюджет 500 грн (20$ :))

9 лет назад
Frodotext
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$20
1 день
Наверно лучший фрилансер этого форума, работает не дорого, всё делает быстро, качественно и терпеливо. Можно смело рекомендовать всем.
Работать с Михаилом понравилось, интересный проект, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад