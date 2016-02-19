Создать сайт-рулетку вещей из игры counter-strike global offensive. Примеров данных сайтов интернете много, думаю дополнительных объяснений не требуется, механизм у всех сайтов одинаков, вносите деньги, выбираете рулетку, получаете рандомную вещь к себе на аккаунт. Единственная ...
Парсинг booking.com
Надо написать парсер, желательно на php и пропарсить booking.com по определенному городу
- На входе: город, язык (или ссылка на booking.com) Минимальные языки - русский, английский
- Сохраняемые парсером данные пишутся в mysql. Поля: название гостиницы, количество звёзд, адрес (отдельные поля - улица, номер дома, почтовый код, город)
Интерфес парсеру не требуется, запуск из консоли
Результат работы - сам парсер и спарсеная таблица.
Оплата (желательно paypal, но возможны и др варианты) в течение суток после приема мной вашей работы и тестирования на моей машине.
Предоплаты не будет - смотрите мой рейтинг, читайте отзывы.
Выбранный исполнитель
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