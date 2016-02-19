Парсинг booking.com

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки238 просмотров

Надо написать парсер, желательно на php и пропарсить booking.com по определенному городу

- На входе: город, язык (или ссылка на booking.com) Минимальные языки - русский, английский

- Сохраняемые парсером данные пишутся в mysql. Поля: название гостиницы, количество звёзд, адрес (отдельные поля - улица, номер дома, почтовый код, город)

Интерфес парсеру не требуется, запуск из консоли

Результат работы - сам парсер и спарсеная таблица.

Оплата (желательно paypal, но возможны и др варианты) в течение суток после приема мной вашей работы и тестирования на моей машине.

Предоплаты не будет - смотрите мой рейтинг, читайте отзывы.

MySQLPHP
9 лет назад
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Kott5550
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$30
1 день
Быстро, качественно. Читый код. Рекомендую.
Рекомендую как прекрасного заказчика. Оплата в срок, не смотря на технические трудности. Легко идёт на контакт. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Kott5550
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад