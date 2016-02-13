Парсер JOOMLA 1.7

требуется парсер товаров с сайта pragmagiftsточкару на сайт на CMS JOOMLA 1.7 VIRTUE MART установлен. (20na80точкару)

При выполнении парсера есть следующие пожелания, желательные к выполнению:

1. Парсер периодически запускается сам. Если на источнике пропадает товар, категория, подкатегория и пр, то и на основном сайте товар исчезает.

2. Цены переносятся по формуле с учетом коэфициента

3. Желательно создать или реализовать Парсер на базе компонента

4. Все картинки категорий, подкатегорий, товаров также должны переноситься автоматом