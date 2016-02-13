Woocommerce. Доработка страницы чекаута

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

Нужно Добавить поле с количеством и возможностью удаления товара. Аякс.

Сейчас вот так - http://clip2net.com/s/3ufURmA

А нужно чтобы был типа такого http://clip2net.com/s/3ufUWaE

Называйте стоимость вашей работы и срок.

Отписывайтесь в проект только если вы готовы сделать работу качественно и аккуратно - халтурщиков просьба не беспокоить.

Если сработаемся то будут еще заказы.

Спасибо.

Сайт laserjet.depupper.ru

WooCommerce
9 лет назад
Myaut
Демид 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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