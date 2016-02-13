Необходимо - вытащить сайты с вебархива - установить на нашем хостинге - натянуть на шаблон прошу прислать предложение с ценой за 1 шт таких 50
Woocommerce. Доработка страницы чекаута
Нужно Добавить поле с количеством и возможностью удаления товара. Аякс.
Сейчас вот так - http://clip2net.com/s/3ufURmA
А нужно чтобы был типа такого http://clip2net.com/s/3ufUWaE
Называйте стоимость вашей работы и срок.
Отписывайтесь в проект только если вы готовы сделать работу качественно и аккуратно - халтурщиков просьба не беспокоить.
Если сработаемся то будут еще заказы.
Спасибо.
Сайт laserjet.depupper.ru
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