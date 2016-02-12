Создать сайт аналог , с элементами TaskRabbit и Youdo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо создать сайт - аналог timerepublik.com, с элементами TaskRabbit и Youdo + приложения для Android и iOS.

Функционал сервиса делится на две части: для заказчиков и исполнителей. 

Оплата поэтапная: 

1. создание и обсуждение окончательного тз и прототипирование

2. дизайн

3. программирование основного сайта

4. создание приложений (Android + iOS)

5. тестирование и исправление багов. 

Только для опытных исполнителей. Прошу указывать условия сроки-цены на каждые этапы (рассматриваться будут заявки только на весь комплекс работ).

На сайте есть:

- профили пользователей

- добавление заданий (с планированием запуска и окончания по времени)

- отклики на задания и комментарии к заданиям

- выбор исполнителя

- отзывы об исполнителях и их рейтинг

- поиск заданий по различным критериям

- поиск исполнителей

- система новостей + комментарии к ним

- настройки различного плана

- система хранения файлов и изображений (с нормальным ресайзом картинок, обрезкой и кешированием)

- система сообщений

- система оплаты 

- поддержка рекламы 

AndroidiOS
9 лет назад
maksim-k
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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