На сайте: http://ferrum-body.ru/ 1. Убрать второй слеш в адресах страниц http://ferrum-body.ru//page/2 сделать так http://ferrum-body.ru/page/2 для всех страниц 2. Убрать непонятные ссылки при забивании в поиск названия ...
Создать сайт аналог , с элементами TaskRabbit и Youdo
Необходимо создать сайт - аналог timerepublik.com, с элементами TaskRabbit и Youdo + приложения для Android и iOS.
Функционал сервиса делится на две части: для заказчиков и исполнителей.
Оплата поэтапная:
1. создание и обсуждение окончательного тз и прототипирование
2. дизайн
3. программирование основного сайта
4. создание приложений (Android + iOS)
5. тестирование и исправление багов.
Только для опытных исполнителей. Прошу указывать условия сроки-цены на каждые этапы (рассматриваться будут заявки только на весь комплекс работ).
На сайте есть:
- профили пользователей
- добавление заданий (с планированием запуска и окончания по времени)
- отклики на задания и комментарии к заданиям
- выбор исполнителя
- отзывы об исполнителях и их рейтинг
- поиск заданий по различным критериям
- поиск исполнителей
- система новостей + комментарии к ним
- настройки различного плана
- система хранения файлов и изображений (с нормальным ресайзом картинок, обрезкой и кешированием)
- система сообщений
- система оплаты
- поддержка рекламы
Заявки фрилансеров
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