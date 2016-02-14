Поправить ошибку в php скрипте

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Завершен6 заявок240 просмотров

Имеется php скрипт фильтрации данных из csv файла по заданным параметрам

http://goo.gl/MOvmXC

Алгоритм очень простой, но почему-то на некоторых файлах выдает ошибки в результатах.

Видимо, где-то в цикле обработки строк закралась ошибка. Есть пара предположений c чем это связано, но не силен в синтаксисе php. Нужно найти и исправить. Как алгоритм должен работать - я подробно поясню.

Также необходимо сделать возможность загрузки в папку на сервер csv файлов с локального компьютера.

В дальнейшем будут необходимы дальнейшие доработки скрипта, поэтому рассчитываю на длительное сотрудничество ответственного исполнителя, пишущего качественный код за адекватные деньги.

Сразу указывайте пожалуйста ориентировочный бюджет и сроки.

PHP
9 лет назад
Sho_Me
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$10
1 день
Дмитрий оперативно и качественно выполнил задание, и в дополнение привел в читабельный и понятный вид код скрипта. Рекомендую к сотрудничеству!
Не первый раз работаем с Максимом - очень приятно иметь с ним дело :) Сотрудничеством очень доволен, спасибо.

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PhpSoft
50 лет
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онлайн
9 лет назад
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