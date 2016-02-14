Поправить ошибку в php скрипте

Имеется php скрипт фильтрации данных из csv файла по заданным параметрам

http://goo.gl/MOvmXC

Алгоритм очень простой, но почему-то на некоторых файлах выдает ошибки в результатах.

Видимо, где-то в цикле обработки строк закралась ошибка. Есть пара предположений c чем это связано, но не силен в синтаксисе php. Нужно найти и исправить. Как алгоритм должен работать - я подробно поясню.

Также необходимо сделать возможность загрузки в папку на сервер csv файлов с локального компьютера.

В дальнейшем будут необходимы дальнейшие доработки скрипта, поэтому рассчитываю на длительное сотрудничество ответственного исполнителя, пишущего качественный код за адекватные деньги.

Сразу указывайте пожалуйста ориентировочный бюджет и сроки.