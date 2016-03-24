Некоторое количество мелких доработок virtuemart на joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки115 просмотров

Нужно выполнить ряд небольших доработок интернет магазина на virtuemart.

Весь перечень составлять долго, т.к. там в процессе еще будут появляться косяки, которые тоже надо будет править.

Например, есть задача - выбрать валюту магазина.

Укажите в заявке, сколько будет стоить выполнение этой задачи.

Остальные задачи по согласованию.

Joomla
9 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$10
1 день
Все отлично, спасибо!
Хороший заказчик, рекомендую ! Оплата во время, связь стабильная, взаимопонимание на уровне!

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад