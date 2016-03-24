Некоторое количество мелких доработок virtuemart на joomla 2.5

Нужно выполнить ряд небольших доработок интернет магазина на virtuemart.

Весь перечень составлять долго, т.к. там в процессе еще будут появляться косяки, которые тоже надо будет править.

Например, есть задача - выбрать валюту магазина.

Укажите в заявке, сколько будет стоить выполнение этой задачи.

Остальные задачи по согласованию.