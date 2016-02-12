Нужна помощь в настройке wordpress под разные языки

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки111 просмотров

Текущий сайт написан на вордпрессе, необходимо использовать готовый плагин для перевода.

Необходимо предложить какой именно плагин купить. Основная функция плагина: иметь возможность перевести полностью весь сайт.

Я его покупаю, а вы устанавливаете и настраиваете.

Цена и сроки.

WordPress
9 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров