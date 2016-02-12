Прикрутить сверстанный поиск для сайта.

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Закрыт2 заявки140 просмотров

Для сайта  http://www.art-element.ru/ нужно "прикрутить" уже сверстанный поиск по категориям.У этого сайта есть разделы "Продукция","Распродажа" и "Производители". В прикрепленном файле архив со страницами.( папка "Production" - Производители, "Products" - Продукция, "Sale" - Распродажа, "Products2" - Страница подробности о товаре)Сроки и Стоимость? 

9 лет назад
BOEFF
Илья 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров