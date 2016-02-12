Программист на Ruby on Rails

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Необходимо внести список правок в таскменеджер Redmine. ТЗ есть, вышлю потенциальным исполнителям.

От Вас жду стоимость часа работы и возможна ли оплата за объем работы (вне зависимости от количества часов).

Ruby
9 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров