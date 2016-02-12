CMS под продвижение по всем городам России

Нужны готовые варианты более менее с последующей доработкой под наши нужды.

Основное что нужно - движок разработанный под продвижение услуг по всем городам России.

Примерно следующее нужно:

Сайт можно одностраничный в виде лендинга.

1. На главном домене domen.com - дизайн и контент свой. Присутствует выбор региона и города.

2. Под каждый город есть поддомен moskow.domen.com со своим контентом,

контактными данными и прочим. Дизайн можно одинаковый для главного домена и для субдоменов.

3. Под сео продвижение есть все необходимые инструменты.

4. Контент на субдоменах меняется с одной админки.

5. Необязательный пункт* - хорошо если будет уже разработан под это всё

дело интернет магазин с максимум возможностей и можно будет его легко

подключить в последующем.

Кто делал подобное - поймёт, кто не делал ничего - предлагать ничего не нужно.