Правка .htaccess либо альтернативный способ

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Закрыт1 заявка172 просмотра

Сделать для сайта http://rich-club.kiev.ua/ так чтобы картинки предназначенный для открытия с другого сайта и в теле страницы подгружаемые из http://rich-club.kiev.ua/topmedicina.ru/news/images/181015.jpg грузились напрямую с http://rich-club.kiev.ua/news/images/181015.jpg 

9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров