Angular js разработчик

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки274 просмотра

Нужен разработчик для допиливания приложения.Есть обязательное оплачиваемое тестовое задание, за 2000 рублей.

AngularJavaScript
9 лет назад
stufently
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

l0ne
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$500
14 дней
Отличный исполнитель, хорошие знания angularjs
Тестовое задание интересное. Оплата вовремя. Заказчика рекомендую.

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l0ne
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад