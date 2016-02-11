Доброго времени суток! 1. установить обновления, проверить что ничего не сломалось, если сломается - починить, чтобы можно было обновлять в след разы без проблем, 2. поменять карточку товара снаружи (убрать кнопки "купить" поставить ...
Доработки движка интернет-магазина на PHP
Необходимо выполнить доработки движка OSCommerce в следующих разделах:
1. Управлении группами пользователей.
2. Работа скидок.
3. Работе с заказами в админке.
В исходники CMS уже во многих местах вмешивались.
Для работы вам будет предоставлен субдомен с копией сайта с соответствующими доступами.
В результате от вас потребуется архив или папка с собранными модифицированными файлами с сохраненным древом папок сайта. Чтобы файлы можно было быстро выгрузить на боевой сайт с заменой и он мгновенно перешел на новый функционал.
Модификации очень желательно и нужно производить на уровне базовых классов и функций OSCommerce, чтобы если сейчас изменим какую-то процедуру работы скажем с корзиной, и потом возьмемся модифицировать другую часть ИМ затрагивающую класс работы с корзиной, то не возникли проблемы в логике работы тех или иных функций.
От вас понадобится хотя бы один пример вашего кода на PHP. Не модуля для какого-то фреймворка или супер масштабируемой ЦМС, а именно максимально чистой вашей творческой работы в PHP, в вашем стандартном стиле написания комментариев и алгоритмов.
Бюджет обсуждается само собой после прочтения вами ТЗ. ТЗ только после вашего примера кода. Пишите также пожалуйста сразу Skype для связи.
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