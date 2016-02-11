Доработки движка интернет-магазина на PHP

Необходимо выполнить доработки движка OSCommerce в следующих разделах:

1. Управлении группами пользователей.

2. Работа скидок.

3. Работе с заказами в админке.

В исходники CMS уже во многих местах вмешивались.

Для работы вам будет предоставлен субдомен с копией сайта с соответствующими доступами.

В результате от вас потребуется архив или папка с собранными модифицированными файлами с сохраненным древом папок сайта. Чтобы файлы можно было быстро выгрузить на боевой сайт с заменой и он мгновенно перешел на новый функционал.

Модификации очень желательно и нужно производить на уровне базовых классов и функций OSCommerce, чтобы если сейчас изменим какую-то процедуру работы скажем с корзиной, и потом возьмемся модифицировать другую часть ИМ затрагивающую класс работы с корзиной, то не возникли проблемы в логике работы тех или иных функций.

От вас понадобится хотя бы один пример вашего кода на PHP . Не модуля для какого-то фреймворка или супер масштабируемой ЦМС, а именно максимально чистой вашей творческой работы в PHP, в вашем стандартном стиле написания комментариев и алгоритмов.