Доработки движка интернет-магазина на PHP

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок1010 просмотров

Необходимо выполнить доработки движка OSCommerce в следующих разделах:

1. Управлении группами пользователей.

2. Работа скидок.

3. Работе с заказами в админке.

В исходники CMS уже во многих местах вмешивались.

Для работы вам будет предоставлен субдомен с копией сайта с соответствующими доступами.

В результате от вас потребуется архив или папка с собранными модифицированными файлами с сохраненным древом папок сайта. Чтобы файлы можно было быстро выгрузить на боевой сайт с заменой и он мгновенно перешел на новый функционал. 

Модификации очень желательно и нужно производить на уровне базовых классов и функций OSCommerce, чтобы если сейчас изменим какую-то процедуру работы скажем с корзиной, и потом возьмемся модифицировать другую часть ИМ затрагивающую класс работы с корзиной, то не возникли проблемы в логике работы тех или иных функций.

От вас понадобится хотя бы один пример вашего кода на PHP. Не модуля для какого-то фреймворка или супер масштабируемой ЦМС, а именно максимально чистой вашей творческой работы в PHP, в вашем стандартном стиле написания комментариев и алгоритмов.

Бюджет обсуждается само собой после прочтения вами ТЗ. ТЗ только после вашего примера кода. Пишите также пожалуйста сразу Skype для связи.

PHP
9 лет назад
cardinal
Алексей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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