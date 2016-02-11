Требуется программист python / django

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Закрыт4 заявки152 просмотра

Требуется программист python / django  для доработки и поддержке 

наличее skype и микрофона.

DjangoPython
9 лет назад
timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад

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Нет заявок фрилансеров