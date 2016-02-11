Сделать продающий одностраничник (landing page) на этом движке так как уже есть 2 лицензии. – Продающий дизайн - Составление УТП •Слайдер, галерея, таймер •Установка Яндекс Метрики,подключение домена ...
Нужно внести правки в проект на друпале
Доброго времени суток!
1. установить обновления, проверить что ничего не сломалось, если сломается - починить, чтобы можно было обновлять в след разы без проблем,
2. поменять карточку товара снаружи (убрать кнопки "купить" поставить кнопку "заказать", чтобы вела внутрь карточки)
3. поменять карточку товара внутри (вывести цены, описание, автоматическое вычисление цены при выборе нескольких размеров и цену скидки, вывести кнопку заказа).
4. нужно будет сделать, чтобы страница с товарами прогружалась постепенно по мере прокрутки, чтобы оптимизировать нагрузку на каталог.
подробнее в личку.
условия работы: работа без предоплаты, делаете на своем сервере, проверяем, получаете оплату, переносите на боевой
Заявки фрилансеров
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