AngularJS 1-4 | Ionic 1-3 / NodeJS | Typescript / MySQL | MongoDB / Wordpress | Свой CMS

Работаю php, javascript программистом более 4-х лет, до этого 7 лет работал системным администратором linux/freebsd систем.

Сейчас работаю ведущим Front-End разработчиком(AngularJS/NodeJS/JavaScript/Typescript) в компании ExterNetworks занимаюсь разработкой и поддержкой портала работы для инженеров (более 8000 тысяч на данный момент) и мобильного приложения.

Есть свободное время и я готов с вами продуктивно и приятно поработать!

Имею отличный опыт и много наработок по AngularJS 1-4, NodeJS, Typescript, Ionic 1-3 Wordpress и парсингу сайтов.

Мой интерес $20 в час, надеюсь на ваши хорошие отзывы, сделаю быстро, грамотно и элегантно.