Нужно адаптировать верстку приложения под Iphone X. Предварительная цена и сроки.
Мобильные приложения2 заявки
Закрыт
6 лет назад
Работаю php, javascript программистом более 4-х лет, до этого 7 лет работал системным администратором linux/freebsd систем.
Сейчас работаю ведущим Front-End разработчиком(AngularJS/NodeJS/JavaScript/Typescript) в компании ExterNetworks занимаюсь разработкой и поддержкой портала работы для инженеров (более 8000 тысяч на данный момент) и мобильного приложения.
Есть свободное время и я готов с вами продуктивно и приятно поработать!
Имею отличный опыт и много наработок по AngularJS 1-4, NodeJS, Typescript, Ionic 1-3 Wordpress и парсингу сайтов.
Мой интерес $20 в час, надеюсь на ваши хорошие отзывы, сделаю быстро, грамотно и элегантно.
Нужно адаптировать верстку приложения под Iphone X. Предварительная цена и сроки.