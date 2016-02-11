В готовый сайт на wordpress нужно добавить две страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки161 просмотр

Нужно сделать точную копию вот таких страниц в уже работающем сайте.

https://goo.gl/Bjm4JK

https://goo.gl/03VpiQ

Все данные должны управляться из админ панели.

Цена и сроки укажите пожалуйста. Я свяжусь с вами.

WordPress
9 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров