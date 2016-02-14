Исправить API формы для Яндекс платежей

Необходимо исправить API код платежной системы Яндекс. При мелких пополнениях, сумма на баланс приходит целая, а при крупных - не достает 1-2 копейки.

Баланс пользователя имеет вид: 999.99 или 2999.98, а должно быть 1000 или 3000

Форму и скриншоты прикрепляю.

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