Нужен сайт под монопродукт. Корм для животных. Простой, но яркий.
Исправить API формы для Яндекс платежей
Необходимо исправить API код платежной системы Яндекс. При мелких пополнениях, сумма на баланс приходит целая, а при крупных - не достает 1-2 копейки.
Баланс пользователя имеет вид: 999.99 или 2999.98, а должно быть 1000 или 3000
Форму и скриншоты прикрепляю.
По цене и срокам в лс. Работа на 5 мин.
Заявки фрилансеров
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