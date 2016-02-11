Программист для доработки сайта компании.

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Закрыт5 заявок202 просмотра

Нужен программист со знанием python+django для доработки сайта компании. 

DjangoPython
9 лет назад
PetruGrupp
Ян 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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