Нужен сайт под монопродукт. Корм для животных. Простой, но яркий.
Wordpress. Ускорить загрузку страницы с портфолио.
Доброго времени суток!
Имеется сайт на Вордпрессе, на нем страничка с портфолио
Она очень долго грузится. Необходимо оптимизировать загрузку страницы.
Гарантирую своевременную оплату, так как мне нужен работающий сайт.
В заявке пишите сроки, стоимость и скайп.
Заявки фрилансеров
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