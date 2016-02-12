Wordpress. Ускорить загрузку страницы с портфолио.

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Закрытнет заявок118 просмотров

Доброго времени суток!

Имеется сайт на Вордпрессе, на нем страничка с портфолио

Она очень долго грузится. Необходимо оптимизировать загрузку страницы.

Гарантирую своевременную оплату, так как мне нужен работающий сайт.

В заявке пишите сроки, стоимость и скайп.

WordPress
9 лет назад
avs-studio
Андрей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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