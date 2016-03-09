Установка и доработка сайта на Word Press

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок176 просмотров

-Установить готовый купленный шаблон сайта из Themeforest шаблон Archi на WordPress на домен и хостинг kg-architect.com

-Наполнить тексты и картинки прилагаются, (ПОКАЗАТЬ МНЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, КАК В ДАЛЬНЕЙШЕМ МЕНЯТЬ КАРТИНКИ И ДОБАВЛЯТЬ ТЕКСТА)

-Переделать зону социальных сетей

-Оптимизация, настройка плагинов и виджетов

В ходе работы может понадобиться еще кое что, все будет адекватно оплачено

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WordPress
9 лет назад
4kostya4
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aragot
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, работа сделана, качественно и в срок. Не смотря на разницу во времени, работа довелась до конца, и за адекватную стоимость. Всем рекомендую!!!
Все ок, задача - оплата!

Заявки фрилансеров

aragot
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад