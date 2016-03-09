Установка и доработка сайта на Word Press

-Установить готовый купленный шаблон сайта из Themeforest шаблон Archi на WordPress на домен и хостинг kg-architect.com

-Наполнить тексты и картинки прилагаются, (ПОКАЗАТЬ МНЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, КАК В ДАЛЬНЕЙШЕМ МЕНЯТЬ КАРТИНКИ И ДОБАВЛЯТЬ ТЕКСТА)

-Переделать зону социальных сетей

-Оптимизация, настройка плагинов и виджетов

В ходе работы может понадобиться еще кое что, все будет адекватно оплачено

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