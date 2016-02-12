Интеграция HTML шаблона под CMS.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Обязательные профессиональные требования:

- Уверенное знание PHP 

- MySQL продвинутый уровень 

- Обязательны навыки работы с CMS, Bitrix, Umi, WordPress, опыт работы в самописной CMS

- Знание Javascript\AJAX\jQuery

- Базовые навыки вёрстки (HTML / CSS)

Основная задача:

Интеграция HTML шаблона под CMS.

Обязательные личные требования: 

- неконфликтность и адекватность 

- терпение к моему перфекционизму, въедливости и обоснованным придиркам к

деталям 

- соблюдение обозначенных вами же сроков 

- умение доводить работу до конца, даже если в процессе работы вы меня уже

ненавидите) 

- умение отстоять и обосновать свою точку зрения 

- не пропадать и не ссылаться на трудности в период реализации проекта 

Короче, быть профессионалом во всех смыслах.

Детали работы обсуждаются после предоставления портфолио. 

AJAXCSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHPWordPress
9 лет назад
Renfort
Роман 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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