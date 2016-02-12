Обязательные профессиональные требования:

- Уверенное знание PHP

- MySQL продвинутый уровень

- Обязательны навыки работы с CMS, Bitrix, Umi, WordPress, опыт работы в самописной CMS

- Знание Javascript\AJAX\jQuery

- Базовые навыки вёрстки (HTML / CSS)

Основная задача:

Интеграция HTML шаблона под CMS.

Обязательные личные требования:

- неконфликтность и адекватность

- терпение к моему перфекционизму, въедливости и обоснованным придиркам к

деталям

- соблюдение обозначенных вами же сроков

- умение доводить работу до конца, даже если в процессе работы вы меня уже

ненавидите)

- умение отстоять и обосновать свою точку зрения

- не пропадать и не ссылаться на трудности в период реализации проекта

Короче, быть профессионалом во всех смыслах.

Детали работы обсуждаются после предоставления портфолио.