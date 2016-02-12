Модуль синхронизации по API

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Нужно сделать модуль синхронизации по API с сайтом textiloptom.net

Должен синхронизироваться полностью с сайтом производителя 2 раза в сутки.

Все должно быть один в один как на сайте производителя + нужно фильтрация по имеющимся полям(роутинг категорий)

- создание опции указанного типа из товаров с одинаковым артикулом

- включение\отключение отдельных производителей и категорий

- роутинг категорий

- новые товары отправляются в новые поступления

- товары со скидкой в раздел акции

В идеале сделать универсальный модуль для такой синхронизации с любым поставщиком (ручной режим)

9 лет назад
guest_14552583827166
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров