Нужно сделать модуль синхронизации по API с сайтом textiloptom.net

Должен синхронизироваться полностью с сайтом производителя 2 раза в сутки.

Все должно быть один в один как на сайте производителя + нужно фильтрация по имеющимся полям(роутинг категорий)

- создание опции указанного типа из товаров с одинаковым артикулом

- включение\отключение отдельных производителей и категорий

- роутинг категорий

- новые товары отправляются в новые поступления

- товары со скидкой в раздел акции

В идеале сделать универсальный модуль для такой синхронизации с любым поставщиком (ручной режим)