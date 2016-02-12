Установить wordpress в конфигурации multisite на хостинг

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Закрыт2 заявки98 просмотров

Установить wordpress в конфигурации multisite на хостинг 

количество multisite = 15 шт. 

хостинг = www.smartape.ru/hosting/ или hosting.jino.ru/price/#/d... 

Тема будет указана исполнителю

MySQLPHPWordPress
9 лет назад
a1FFBM
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров