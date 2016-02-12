Парсинг товаров с нескольких сайтов в один.

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки139 просмотров

Добрый день!

Нужен парсинг товаров с нескольких сайтов в один с переводом текстов.

9 лет назад
semenow_84
Максим 
41 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров