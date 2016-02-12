Программа создания однотипной кампании на множестве аккаунтов Я.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка35 просмотров

Требуется создание скрипта/программы/сервиса для создания однотипной кампании на множестве аккаунтов Я.Директ по заданным параметрам(аккаунт, домен, заголовок, текст и т.д.)Предпочтительная реализация в виде онлайн скрипта/сервиса, но рассмотрю также предложения по декстопному варианту.

9 лет назад
jokerfast
Олег 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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