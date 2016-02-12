Нужно слизать сайт с Wix. Если нужно – даю исходники, доступ. Выберу наиболее приятную цену. Нужно перенести http://yakovlevtim.wix.com/idealdeal
Xenforo разработка дополнения.
Нужен аддон для xf 1.5
Проблема:
На форуме большое количество категорий, и при заходе на страницу с категориями для редактирования/добавления (админская часть), происходит долгое время полная загрузка всего дерева категорий . Как временная мера был установлен плагин для сворачивания категорий. Но он со своими обязанностями справлялся только частично. Так как в любом случае необходимо ждать полую загрузку всего дерева нодов.
Необходимо:
Создать отдельную страницу, на которой будет выводиться дерево нодов. Ссылка на нее на главной странице админского раздела.
1. По умолчанию , при первом запуске плагина для всех администраторов (кто первый откроет страницу) дерево должно состоять только из корневой категории. Не визуально, а по факту выборки из базы и формированию страницы.
2. Страница должна запоминать свое состояние разворачивания/сворачивания категорий и/или разделов в бд. И при последующем заходе должна востанавливать свою структуру открыто/закрыто.
3. Рядом с названием категории должен быть маркер (круг/квадрат) с плюсом (закрыто) и минус (открыто).
4. Нажатие на маркер плюс ведет к запросу базе и раскрытию узла- добавления визуально на страницу, нажатие не минус ведет к удалению узла со страницы.
5. Остальной функционал повторяет(копирует) страницу /admin.php?nodes/ (Дерево узлов).
6. По возможности не трогать(модифицировать) код движка.
Есть уточняющие вопросы пишите.
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