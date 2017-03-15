jokerfast

Олег Жуков jokerfast

 
34 годаРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Парсер ADwords

    p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} ﻿Скрипт должен собирать Заголовок, Текст, Домен, Ссылку из выдачи google adwords по заданному списку ключевых слов.p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} p.p1 {margin: ...

    Google Ads
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт авторег

    Авторег Аккаунты Яндекс либо скрипт авторег. Требования к аккаунтам 1 Рабочий api и импорт-экспорт кампаний 2 Цена не выше 1р за аккаунт Требование к скрипту - чтобы создавал аккаунты соответсвующие вышеуказанным требованиям.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа создания однотипной кампании на множестве аккаунтов Я.Директ

    Требуется создание скрипта/программы/сервиса для создания однотипной кампании на множестве аккаунтов Я.Директ по заданным параметрам(аккаунт, домен, заголовок, текст и т.д.)Предпочтительная реализация в виде онлайн скрипта/сервиса, но рассмотрю также предложения по декстопному варианту.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад