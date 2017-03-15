Требуется создание скрипта/программы/сервиса для создания однотипной кампании на множестве аккаунтов Я.Директ по заданным параметрам(аккаунт, домен, заголовок, текст и т.д.)Предпочтительная реализация в виде онлайн скрипта/сервиса, но рассмотрю также предложения по декстопному варианту.