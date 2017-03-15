p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} Скрипт должен собирать Заголовок, Текст, Домен, Ссылку из выдачи google adwords по заданному списку ключевых слов.p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} p.p1 {margin: ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно установить и настроить [url=http://searchengines.guru/showthread.php?t=918939]http://searchengines.guru/showthread.php?t=918939[/url] что бы работали мои правила распределения трафика.Системное администрированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Авторег Аккаунты Яндекс либо скрипт авторег. Требования к аккаунтам 1 Рабочий api и импорт-экспорт кампаний 2 Цена не выше 1р за аккаунт Требование к скрипту - чтобы создавал аккаунты соответсвующие вышеуказанным требованиям.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создание скрипта/программы/сервиса для создания однотипной кампании на множестве аккаунтов Я.Директ по заданным параметрам(аккаунт, домен, заголовок, текст и т.д.)Предпочтительная реализация в виде онлайн скрипта/сервиса, но рассмотрю также предложения по декстопному варианту.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад