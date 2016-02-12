Перенос модуля (OpenCart)

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Закрыт2 заявки154 просмотра

Здравствуйте! Имеется модуль " Advances Categories" для OpenCart 1.5, необходимо данный модуль перенести на версию OpenCart 2.0.1.x, сохранив всю функциональность.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы. 

Оплата оперативно + отличный ОТЗЫВ!

Opencart
9 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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