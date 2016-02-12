Доработка сайта на CMS MODX - Граббер видео.

Есть сайт http://kino-filmi.com, в нем есть большая база фильмов ( с кинопоиска), необходимо к ним добавить плееры для

просмотра, сграбить фильмы и сериалы с другого сайта и внедрить их. Подробнее в прикрепленном файле.

Если все устроит, нужны будут дальнейшие доработки.

От вас требуется:

Иметь опыт работы в CMS MODX и создании грабберов.

Указать стоимость и сроки выполнения, можно и ориентировочные рамки, желательно цену в рублях.