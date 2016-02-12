Приложение для CRM Битрикс24 для дополнения информацией карточки конта

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Создать приложение для Битрикс24 для дополнения информацией карточки контакта.

Общее понимание принципа работы

1. взять почту из контакта в Битрикс24.

2. пойти на https://clearbit.com/enrichment, вписать почту контакта в поле поиска.

3. получить данные о контакте.

4. записать полученное в карточку клиента.

Примичание: работу нужно реализовать через API.

Похожее приложение для Битрикс24

https://www.bitrix24.ru/apps/?app=limydesign.lead4crm

Похожее приложение для Salesforce

https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000009vaNSEAY

9 лет назад
billing7
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