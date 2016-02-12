Нужно внедрить поисковую форму от Google Adsense в верстку http://www.mediasimple.ru/files/24loba3/index.html . Результат выдачи гугла http://www.mediasimple.ru/files/24loba3/search-results.html Вот наставления Гугла по этому поводу: Вам подойдет продукт AdSense для поиска (https://support.google.com/adsense/answer/9879?hl=ru). ...
Приложение для CRM Битрикс24 для дополнения информацией карточки конта
Создать приложение для Битрикс24 для дополнения информацией карточки контакта.
Общее понимание принципа работы
1. взять почту из контакта в Битрикс24.
2. пойти на https://clearbit.com/enrichment, вписать почту контакта в поле поиска.
3. получить данные о контакте.
4. записать полученное в карточку клиента.
Примичание: работу нужно реализовать через API.
Похожее приложение для Битрикс24
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=limydesign.lead4crm
Похожее приложение для Salesforce
https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000009vaNSEAY
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